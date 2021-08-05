أوليه: ميسي مصدوم وحزين مما حدث مع برشلونة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 23:28

كتب : عمر خالد

ميسي - برشلونة

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير مصدق ما حدث وفقا للعديد من تقارير الصحف الأرجنتينية بعد إعلان برشلونة الإسباني رحيل اللاعب عن الفريق.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن ميسي مصدوم وحزين وغير مصدق ما حدث له بسبب تعثر المفاوضات بينه وبين برشلونة بسبب لوائح الليجا الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة الأرجنتينية أنه كانت هناك مكالمة هاتفية بين خورخي ميسي والد ليونيل ووكيله، وبين خوان لابورتا رئيس النادي، أخبره فيها الأخير أنهم لا يستطيعون تسجيل عقد ميسي بسبب لوائح الدوري الإسباني، قائلا له: "أنا آسف انتهت المفاوضات".

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وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ميسي لا يستطيع تصديق ما قاله له والده خورخي بعد الحديث مع الرئيس لابورتا، وما زال لا يفهم كيف انتهى كل شيء بهذا الشكل.

كان كل شيء على المسار الصحيح ووفقا للتقرير فإن الاتفاق بين اللاعب والنادي كان ينص على التجديد العقد 5 مواسم وخصم 50% من الراتب، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الطرفين ولكن انهار كل شيء في اللحظة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة أعلن في بيان له عن انتهاء المفاوضات بينه وبين ميسي وأنه لن يتم توقيع العقود بشكل رسمي بسبب الأزمات الإقتصادية واللوائح التي نصت عليها رابطة الليجا الإسبانية.

ليونيل ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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