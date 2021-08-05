لماذا قرر برشلونة رحيل ميسي رغم الاتفاق على تجديد تعاقده؟ السر لدى "لا ليجا"

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 22:21

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
راديو مونت كارلو: سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ميسي 2 ساعة | أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري
ليونيل ميسي وبرشلونة.. 21 عاما على أعظم رهانات كرة القدم‎‎ 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأولمبية المصرية: منتخب اليد لم يقصر.. ومتولي والجندي لعبا مصابين 2 ساعة | طوكيو 2020
وكيلهم: الأهلي أبلغ عمار حمدي وأحمد عبد القادر بالعودة.. وموقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي 3 ساعة | الدوري المصري
سبورت: ميسي لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن..وهؤلاء الأقرب لضمه 3 ساعة | أوروبا
هيثم شعبان: الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك