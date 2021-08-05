لماذا قرر برشلونة رحيل ميسي رغم الاتفاق على تجديد تعاقده؟ السر لدى "لا ليجا" الخميس، 05 أغسطس 2021 - 22:21 كتب : رامي جمال ليونيل ميسي - برشلونة ميسي برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار راديو مونت كارلو: سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ميسي 2 ساعة | أوروبا خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري ليونيل ميسي وبرشلونة.. 21 عاما على أعظم رهانات كرة القدم 2 ساعة | الدوري الإسباني الأولمبية المصرية: منتخب اليد لم يقصر.. ومتولي والجندي لعبا مصابين 2 ساعة | طوكيو 2020 وكيلهم: الأهلي أبلغ عمار حمدي وأحمد عبد القادر بالعودة.. وموقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي 3 ساعة | الدوري المصري سبورت: ميسي لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن..وهؤلاء الأقرب لضمه 3 ساعة | أوروبا هيثم شعبان: الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري سيمبا: الأهلي أتم اتفاقه مع ميكيسون بنسبة 90%.. هذا ما سيضيفه للفريق 3 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد انتهت الرحلة.. برشلونة يعلن عدم تجديد تعاقد ميسي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء راديو مونت كارلو: سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ميسي لماذا قرر برشلونة رحيل ميسي رغم الاتفاق على تجديد تعاقده؟ السر لدى "لا ليجا" الأكثر مشاهدة 1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها أمس اليوم غدا طوكيو 2020 - كرة يد 27 فرنسا - كرة يد 23 مصر - كرة يد انتهت طوكيو 2020 - كرة يد 23 إسبانيا - كرة يد 27 الدنمارك - كرة يد انتهت الدوري الأمريكي 0 شيكاغو فاير 0 نيو يورك سيتي انتهت الدوري الأمريكي 0 نيو يورك ريد بولز 0 سينسناتي انتهت الدوري الأمريكي 2 مونتريال 2 أتلانتا يونايتد انتهت طوكيو 2020 - كرة قدم - المكسيك الأوليمبي - اليابان الأوليمبي لم تبدأ 13:00 الدوري الفرنسي - موناكو - نانت لم تبدأ 21:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شبيبة القبائل - وداد تلمسان لم تبدأ 22:01 الدوري البلجيكي - كلوب بروج - سيركل بروج لم تبدأ 20:45 الدوري المصري - الزمالك - غزل المحلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الأهلي - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 21:00 طوكيو 2020 - كرة قدم - البرازيل الأوليمبي - إسبانيا الأوليمبي لم تبدأ 13:30 طوكيو 2020 - كرة يد - مصر - كرة يد - إسبانيا - كرة يد لم تبدأ 10:00 طوكيو 2020 - كرة يد - فرنسا - كرة يد - الدنمارك - كرة يد لم تبدأ 14:00 قد ينال إعجابك