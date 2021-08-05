الدوري الأوروبي - جالاتاسراي يتعادل مع جونستون بمشاركة مصطفى محمد

تعادل جالاتاسراي مع جونستون بهدف لكل فريق في ذهاب الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي في المباراة التي أقيمت على ملعب بشاكشهير فاتح تريم في تركيا.

بدأ مصطفى محمد في تشكيل جالاتاسراي الأساسي بجانب ريان بابل في خط الهجوم، كما بدأ باتريك فان أنهولت صفقة النادي الجديدة.

أحرز أهداف المباراة جيسون كير لجونستون من ركلة جزاء الدقيقة 58 والتي جاءت بعد تدخل من الحارس فيرناندو موسليرا وطرده في النهاية.

وأدرك ساشا بوي التعادل لجالاتاسراي في الدقيقة 60.

وخرج مصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني وحل مباي دياني بديلا له.

وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في اسكتلندا.

وكان جالاتا سراي انتقل للعب في الدوري الأوروبي بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من التصفيات على يد أيندهوفن الهولندي بالهزيمة منه 7-2 في مجموع المباراتين.

ولم تشهد المباراة أحداثا خطيرة خلال الشوط الأول بيد أن الشوط الثاني كان أكثر إثارة.

ففي الدقيقة الـ55 قام فيرناندو موسليرا حارس جالاتاسراي بعد منع كريس كين لاعب جونستون من تسجيل لهدف محقق بارتكابه لخطأ داخل منطقة الجزاء، احتسبها الحكم ركلة جزاء لجونستون وطرد لموسليرا.

وترجم جيسون كير ركلة الجزاء بشكل صحيح على يسار الحارس البديل بيرك بالابان كهدف أول لجونستون.

وتعادل ساشا بوي سريعا لجالاتاسراي في بعد دقيقتين فقط في الدقيقة الـ 60 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا من حارس جونستون زاندر كلارك الذي تصدى لرأسيتين بشكل رائع من المدافع ماركاو.

وستقام مباراة الإياب بعد إسبوع من الآن على ملعب جونستون في إسكتلندا.

ويحتاج كلا الفريقان للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب للتأهل للدور التالي بعد أن ألغى الاتحاد الأوروبي لقاعدة الهدف خارج الأرض.