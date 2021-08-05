سبورت: باريس سان جيرمان هو الأقرب لخطف ميسي

يبدو أن مسلسل رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة سيكون له تبعات كثيرة في الساعات والأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان سيحاول التوقيع مع ميسي بعد إعلان رحيله عن النادي الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس كان يراقب مفاوضات تجديد تعاقد ميسي مع برشلونة عن كثب، حيث كان يأمل في العام الماضي أن يوقع مع اللاعب بعدما كان يرفض الاستمرار مع برشلونة مع تبقي موسم في تعاقده.

ولكنه ابتعد عن الأمر بعد قرب إعلان التجديد مع برشلونة، ولكن مع الإعلان الرسمي عن رحيل ميسي عن برشلونة بات الأن باريس هو الأقرب لضم أسطورة البارسا.

وأوضحت "سبورت" أن العرض الذي يمكن أن يقدمه باريس سان جيرمان سيكون مماثلا لما كان سيحصل عليه ميسي في برشلونة، خاصة وأن مع الإعلان الرسمي للرحيل سيدخل باريس مباشرة سباق الحصول على اللاعب.

وقال تقرير الصحيفة الإسبانية إن باريس يسعى للحصول على خدمات ميسي من أجل احتمالية رحيل كليان مبابي لاعب الفريق لريال مدريد الإسباني الصيف الجاري في ظل تبقي موسم وحيد في تعاقده مع النادي وعدم تجديده حتى الآن.

كما نوهت الصحيفة في تقريرها إلى أن جميع الأنظار الآن مسلطه حول فريق مانشستر سيتي وهل سيدخل سباق التنافس على ضم ليونيل ميسي أم لا، لأنه الآن بموجب قرار الرحيل عن البارسا أصبح له الأحقية الكاملة في التوقيع مع أي ناد يريده.

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني أعلن على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الإجتماعي رحيل أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عدم القدرة على توثيق العقود بشكل رسمي بسبب العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني.