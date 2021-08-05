مصدر من الوداد لـ في الجول: نريد ضم أوناجم نهائيا من الزمالك.. ولكن

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 20:44

كتب : محمد عبد العظيم

محمد أوناجم - الوداد

يرغب نادي الوداد في استعادة خدمات لاعبه محمد أوناجم بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة التي قضاها مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وقال مصدر من نادي الوداد –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "في الوقت الحالي لدينا رغبة كبيرة في الحصول خدمات أوناجم نهائيا".

وواصل "حدث تواصل بيننا وبين الزمالك مؤخرا لمعرفة موقف اللاعب ولكن لا جديد من إدارة النادي المصري".

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وشدد المصدر "نعلم أن الصفقة ستكون صعبة بسبب أن الزمالك من المتوقع أن يطلب رقما كبيرا إذا وافقوا على رحيله".

وتابع "أوناجم سيسافر للقاهرة في الأيام المقبلة للاجتماع بمسؤولي الزمالك لمعرفة موقفه في الموسم المقبل ونحن ننتظر الأمر وعلى أتم الاستعداد لبدء المفاوضات الرسمية مع الزمالك إذا قرروا بيع اللاعب".

وأتم المصدر حديثه "خيار استعارة أوناجم مجددا مطروح إن طلب الزمالك رقما يفوق قدراتنا المادية".

وانضم أوناجم للزمالك قادما من الوداد نفسه في عام 2019 وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

الزمالك الوداد أوناجم
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