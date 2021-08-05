انتهت - جالاتاسراي (1) - (1) جونستون..التعادل يحكم المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي وسانت جونستون الاسكتلندي في ذهاب الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

ويخوض مصطفى محمد المباراة في التشكيل الأساسي.

وتنطلق المباراة التي تقام في تركيا في ملعب ترك تيليكوم آرينا في الثامنة مساء.

نهاية المباراة..جالاتاسراي (1) - (1) جونستون.

ق 87. رأسية خطيرة من ماركاو ولكن حارس جونستون يتألق مرة أخرى.

ق70. تسديدة من مباي دياني فوق مرمى جونستون

ق 62. تبديل لجونستون..خروج كريس كين ودخول ستيفي ماي

ق 60. جوول التعادل لجالاتاسراي عن طريق ساشا بوي

ق57. خروج أيتاك كارا ودخول بيرك بالابان

ق 57. هدف أول لجونستون عن طريق جيسون كير من ركلة جزاء

ق 56. ركلة جزاء لجونستون وطرد لفيرناندو موسليرا بعد تدخل قوي داخل منطقة الجزاء.

ق 47. بيركان كوتلو يهدر فرصة خطيرة لجالاتاسراي، رأسية من من داخل منطقة الجزاء أعلى المرمى

ق 45. ريان بابل ودخول أردا توران

ق45. خروج فان أنهولت ودخول عمر بيرام

ق45. خروج مصطفى محمد ودخول مباي دياني

بداية الشوط الثاني - جالاتاسراي (0) - (0) جونستون

نهاية الشوط الأول

ق30. تسديدة سهلة في يد موسليرا

ق25. استراحة لشرب المياه.

ق15. حارس جونستون يتألق ويتصدى لرأسية من ماركاو.

ق8. كريم أكتورك أغلو يسدد كرة قوية مرت بجوار الثائم الأيسر لمرمى جونستون.

ق3. مصطفى محمد يهدر فرصة هدفا بتسديدة من عرضية لكنا ذهبت أعلى المرمى الإسكتلندي.

بداية المباراة