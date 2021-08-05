مران الزمالك - تقسيمة قوية..ورسالة من كارتيرون للاعبين قبل مباراة المحلة

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها في مباريات الدوري، واختتم المدير الفني التدريب بإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

وخصص كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية المران تولى الإشراف عليها البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي، وطالبهم بضرورة الرتكيز وعدم الاستهتار بفريق غزل المحلة.

كما شرح كارتيرون في جلسته مع اللاعبين بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات والمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق برصيد 61 نقطة خلف الأهلي الذي يتصدر بفارق الأهداف وبنفس عدد النقاط، بعد خوض كل منهما 27 مباراة.