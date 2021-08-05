مدرب الإسماعيلي: التعادل مع بيراميدز كله مكاسب.. وسنعتمد على ذلك ضد الأهلي

يؤمن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن تعادل الدراويش مع بيراميدز أمس الأربعاء إيجابيا بهدفين لمثلها كله مكاسب.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "تأخرنا مرتين وعدنها في النتيجة وهدف التعادل الثاني تحديد جاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع وهو ما يعكس تصميم اللاعبين على تعديل النتيجة".

وواصل "هذا بالإضافة للعبنا المباراة ونحن منقوصين بعد طرد حسين السيد لكننا ظهرنا جيدا".

وعن لقاء الأهلي قال: "مواجهة صعبة ونهدف للفوز لتحسين وضعنا في الدوري ونبحث للفريق عن أفضل مكان له في ظل الموسم الصعب الذي يمر به".

وأتم حمد إبراهيم حديثه "الحالة التي ظهر بها كل اللاعبين ضد بيراميدز ستكون هي ما نعتمد عليه ضد الأهلي بشكل خاص والمباريات المقبلة بشكل عام".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ28.