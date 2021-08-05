مدرب الإسماعيلي: التعادل مع بيراميدز كله مكاسب.. وسنعتمد على ذلك ضد الأهلي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 18:57

كتب : ياسر الشريف

بيراميدز - الإسماعيلي

يؤمن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن تعادل الدراويش مع بيراميدز أمس الأربعاء إيجابيا بهدفين لمثلها كله مكاسب.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "تأخرنا مرتين وعدنها في النتيجة وهدف التعادل الثاني تحديد جاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع وهو ما يعكس تصميم اللاعبين على تعديل النتيجة".

أخبار متعلقة
مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في تصفيات الدوري الأوروبي أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام فرنسا في ودية أولى من 60 دقيقة.. ليفربول يفوز على بولونيا بمشاركة صلاح

وواصل "هذا بالإضافة للعبنا المباراة ونحن منقوصين بعد طرد حسين السيد لكننا ظهرنا جيدا".

وعن لقاء الأهلي قال: "مواجهة صعبة ونهدف للفوز لتحسين وضعنا في الدوري ونبحث للفريق عن أفضل مكان له في ظل الموسم الصعب الذي يمر به".

وأتم حمد إبراهيم حديثه "الحالة التي ظهر بها كل اللاعبين ضد بيراميدز ستكون هي ما نعتمد عليه ضد الأهلي بشكل خاص والمباريات المقبلة بشكل عام".

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ28.

الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليس بيدري فقط..لاعبون تخطوا الـ65 مباراة هذا الموسم 20 دقيقة | أوروبا
زولا: غير مقتنع بانضمام لوكاكو إلى تشيلسي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الإسماعيلي: التعادل مع بيراميدز كله مكاسب.. وسنعتمد على ذلك ضد الأهلي 43 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في تصفيات الدوري الأوروبي 55 دقيقة | المحترفون
ماركا تفجرها: ميسي أصبح بعيدا عن التجديد لـ برشلونة أكثر من أي وقت مضى ساعة | الدوري الإسباني
أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام فرنسا ساعة | طوكيو 2020
في ودية أولى من 60 دقيقة.. ليفربول يفوز على بولونيا بمشاركة صلاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - المضمار الذي صُمم لكسر الأرقام القياسية في ألعاب القوى 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك