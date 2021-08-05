ليس بيدري فقط..لاعبون تخطوا الـ65 مباراة هذا الموسم

قبل بداية الموسم الجديد حصل اللاعبون على فترة الراحة التقليدية لكن هناك من استمر موسمه بلا توقف بسبب يورو 2020 وكوبا أمريكا.

ويوجد أيضا بيدري والذي لم ينته موسمه بعد، بعد مشاركته مع برشلونة في أغلب مباريات الموسم ومشاركته مع إسبانيا في يورو 2020، ومشاركته حاليا أيضا مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، على الرغم من أنه موسمه الأول مع برشلونة في الفريق الأول.

بيدري ليس الوحيد الذي شارك في الأولمبياد وقبلها اليورو، إذ فعلها أيضا زملائه في المنتخب أوناي سيمون، وإريك جارسيا، وميكيل أويارزابال، وداني أولمو، وباو توريس، كما أن ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل قد فعل المثل أيضا، بعد مشاركته في كوبا أمريكا ثم الأولمبياد.

ولكن بيدري شارك أيضا مع منتخب تحت 21 عاما، كما شارك في معظم مباريات برشلونة طول الموسم، إذ وصلت عدد مباريات اللاعب صاحب الـ18 عاما إلى 72 مباراة في الموسم الحالي، كأكثر اللاعبين المشاركين بعدد مباريات في الموسم مناصفة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال.

بوصول بيدري للمباراة النهائية لأولمبياد طوكيو سيكون أمامه فرصة في حالة مشاركته لينفرد بالرقم كأكثر اللاعبين المشاركين في الموسم الماضي أو الحالي.

على الرغم من كون بيدري وبرونو فيرنانديز أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، ولكن أيضا يتواجد العديد من اللاعبين الذين كسروا حاجز المشاركة في أكثر من 65 مباراة هذا الموسم، مع فرقهم ومنتخبات بلادهم، وهم أكثر اللاعبين الذين استحقوا الحصول على فترة راحة في بعد نهاية الموسم.

66 مباراة:

(كاسبر شمايكل) حارس ليستر سيتي ومنتخب الدنمارك.

(جلين كامارا) لاعب رينجرز ومنتخب فنلندا.

(يوري تيليمانس) لاعب ليستر سيتي ومنتخب بلجيكا.

67 مباراة:

(داني أولمو) لاعب لايبزج ومنتخب إسبانيا الأول والأولميبي.

(رودري) لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

(هويبرج) لاعب توتنام ومنتخب الدنمارك.

(فرينكي دي يونج) لاعب برشونة ومنتخب هولندا.

68 مباراة:

(روبن دياز) لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال.

(أنتوان جريزمان) لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا.

(جورجينيو فينالدوم) لاعب باريس سان جيرمان حاليا وليفربول سابقا ومنتخب هولندا.

69 مباراة:

(ميسون ماونت) لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

هؤلاء اللاعبين منهم من حصل على فترة راحة بعد المشاركة في يورو 2020 ومنهم من لم ينته موسمه بعد مثل بيدري وأولمو.

ولكن الأمر الأهم هو أن كلا اللاعبين ومعهم جميع من شارك في الأولمبياد واليورو سيحتاجون إلى فترة راحة جيدة بعد نهاية الدورة لكي لا يتعرض أحدهم لإصابة تبعده لفترات طويلة عن موسمه المقبل أو لكي لا ينهار جسدهم بسبب الجهد المبذول دون فترة راحة للاستشفاء.