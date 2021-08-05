مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في تصفيات الدوري الأوروبي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة التي يستعد لخوضها اليوم الخميس.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ويستضيف جالاتا سراي منافسه سانت جونستون الاسكتلندي في ملعبه ترك تيليكوم آرينا في ذهاب الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

ويشارك جالاتا سراي في الدوري الأوروبي بعدما أقصي من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن الهولندي بالهزيمة 7-2 في مجموع المباراتين.

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وكان مصطفى محمد شارك في مباراتي أيندهوفن ولكنه لم يسجل أي هدف.

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل في اسكتنلدا.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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