مصطفى محمد أساسي مع جالاتا سراي في تصفيات الدوري الأوروبي

دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في المباراة التي يستعد لخوضها اليوم الخميس.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

ويستضيف جالاتا سراي منافسه سانت جونستون الاسكتلندي في ملعبه ترك تيليكوم آرينا في ذهاب الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي.

ويشارك جالاتا سراي في الدوري الأوروبي بعدما أقصي من تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن الهولندي بالهزيمة 7-2 في مجموع المباراتين.

وكان مصطفى محمد شارك في مباراتي أيندهوفن ولكنه لم يسجل أي هدف.

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل في اسكتنلدا.