ماركا تفجرها: ميسي أصبح بعيدا عن التجديد لـ برشلونة أكثر من أي وقت مضى

اتخذت مسألة تجديد تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة منحى جديدا اليوم ويبدو أننا سنكون على موعد جديد مع الإثارة بطلها قائد الفريق الكتالوني السابق ومنتخب الأرجنتين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها فقد أشارت إلى أن تجديد تعاقد ميسي مع برشلونة أصبح بعيدا أكثر من أي وقت مضى.

وزعمت الصحيفة في تقريرها أن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يعرف ذلك جيدا.

وأوضح التقرير أن تجديد تعاقد ميسي مع برشلونة وصل لنقطة اللاعودة، مشيرا إلى أن العديد من مسؤولي النادي يعرفون ذلك جيدا.

جاء ذلك بعد اجتماع عُقد بين مسؤولي برشلونة وممثلين عن ميسي اليوم الخميس ولم يكن هناك اتفاق حول العديد من الأمور.

وشددت الصحيفة "لم يكن ميسي بعيدا أبدا عن تجديد تعاقده مع برشلونة كما هو الحال الآن".

وبمجرد دراسة كيفية إعلان القرار رسميا فإن العديد من الأمور ستتغير في برشلونة من ضمنها اضطرار النادي بيع لاعبيه بسبب أزمة الرواتب المرتفعة.

وبعد عدم تجديد تعاقد ميسي فإن قضية الرواتب لن تمثل أزمة كما هو الحال الآن بالنسبة لبرشلونة.

ومثل تجديد ميسي أزمة بالنسبة لبرشلونة إذ أن النادي الكتالوني اضطر للتفكير في بيع العديد من لاعبيه لحل أزمة الرواتب لجعل صاحب الرقم 10 يوقع على عقده الجديد.

وكان برشلونة ينتظر الحصول على أموال بعد اتفاق رابطة الليجا مع صندوق الاستثمار للحصول على التمويل اللازم المقدر بـ270 مليون يورو لتسجيل عقود لاعبيه الجدد بالإضافة لعقد ميسي الجديد.

وانتهى تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المنصرم وهو الآن لاعب حر في الانتقال لأي ناد يريده.