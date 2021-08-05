أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام فرنسا

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 17:50

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع مصر أمام فرنسا

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد عقب هزيمته من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيسي السيسي في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وواصل "إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

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وكان منتخب مصر خسر من فرنسا بنتيجة 27-23.

ويلعب منتخب مصر مع إسبانيا يوم السبت المقبل على الميدالية البرونزية.

فيما يواجه منتخب فرنسا منافسه الدنمارك في نهائي الأولمبياد.

يذكر أن منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.

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