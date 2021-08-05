أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام فرنسا

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد عقب هزيمته من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيسي السيسي في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".

وواصل "إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي، كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي . كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا. ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 5, 2021

وكان منتخب مصر خسر من فرنسا بنتيجة 27-23.

ويلعب منتخب مصر مع إسبانيا يوم السبت المقبل على الميدالية البرونزية.

فيما يواجه منتخب فرنسا منافسه الدنمارك في نهائي الأولمبياد.

يذكر أن منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.