أولمبياد طوكيو 2020 - علي زين يغيب عن لقاء إسبانيا بسبب الإصابة

يغيب علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد عن مواجهة إسبانيا في مباراة المركز الثالث بـ أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة بشرخ في اليد اليمنى.

وتواجه مصر إسبانيا على الميدالية البرونزية يوم السبت المقبل، عقب الخسارة من فرنسا والدنمارك على الترتيب.

وتعرض علي زين لاعب برشلونة الإسباني للإصابة في يده اليمنى أثناء المشاركة في مباراة فرنسا بنصف النهائي.

واستكمل زين اللقاء رغم الآلام التي تعرض لها من أجل مساعدة المنتخب، إذ تحامل على نفسه في الشوط الثاني.

وخضع علي زين للفحص الطبي عقب العودة لمقر الإقامة وتأكد غيابه عن اللقاء الأخير للفراعنة في البطولة.

وخسر منتخب مصر من فرنسا بنتيجة 27-23 في نصف النهائي.