المصري والحمام لـ في الجول: صفقة المزين تمت

أنهى نادي المصري البورسعيدي يوم الخميس صفقة ضم إسلام المزين مدافع فريق الحمام بنجاح.

وقال احمد شملة عضو إدارة المصري ولجنة التعاقدات لـFilGoal.com: "أتممنا صفقة ضم إسلام المزين مدافع فريق الحمام بمطروح لصفوفنا بعقد يمتد لـ5 مواسم".

وأضاف "اللاعب من مواليد عام 2001 وتم عرضه على لجنة التعاقدات ثم خضع لفترة معايشة مع الفريق ببورسعيد قبل أن يطلب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر التعاقد معه.

من جهته، قال نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـFilGoal.com: "النادي تلقي العديد من العروض من فرق الدوري الممتاز للمدافع إسلام المزين، ولكن تم حسم المفاوضات لصالح المصري".

وأكمل "وصل صباح اليوم شيك بقيمة انتقال المدافع ليتم حسم الصفقة رسميا".

اللاعب تم تصعيده في الموسم قبل الماضي وشارك في 4 مباريات، وفي الموسم الماضي تخطى حاجز الـ20 مباراة وأسهم في بقاء الفريق في دوري القسم الثاني قبل الجولة الأخيرة.