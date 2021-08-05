أولمبياد طوكيو 2020 - يوم تاريخي لفرنسا

عاشت البعثة الفرنسية يوما لا ينسى في أولمبياد طوكيو 2020 بتأهل 3 فرق جماعية إلى المباراة النهائية واللعب على الميدالية الذهبية.

منتخب فرنسا لكرة اليد لعب ضد مصر في نصف نهائي المسابقة وانتصر بنتيجة 27-23، مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

سيلعب ديوك اليد ضد الدنمارك في المباراة النهائية يوم السبت.

بعدها بساعات، نجح منتخب فرنسا لكرة السلة في الفوز على سلوفينيا في نصف النهائي بفارق نقطة واحدة بعد مباراة مثيرة للغاية.

وبذلك ضرب ديوك السلة موعدا ناريا مع الولايات المتحدة على الميدالية الذهبية يوم السبت.

كما تأهل منتخب فرنسا للكرة الطائرة إلى نهائي المسابقة بسهولة، بعدما أسقط نظيره الأرجنتيني في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

سيلعب ديوك الطائرة ضد روسيا في المباراة النهائية يوم السبت.

على عكس كل ذلك، كان منتخب فرنسا الأولمبي قد ودع منافسات كرة القدم من الدور الأول بعد أداء مخيب للآمال، فقد خسر من المكسيك 4-1 ومن اليابان 0-4.

وتحتل فرنسا المركز الثامن في جدول الميداليات حتى الآن، بـ9 ميداليات ذهبية و11 فضية و9 برونزية.

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