كرة يد - الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي 18 أغسطس

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يوم 18 أغسطس الجاري موعدا لإقامة لقاء السوبر الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم للأندية والذي يجمع الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي الذي حل وصيفا لكأس الكؤوس في القاهرة، بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس.

وكان مقررا أن يلتقي الزمالك مع النجم الساحلي يوم 23 أغسطس الجاري في مدينة أغادير المغربية.

وستكون تلك المرة الرابعة تواليا التي يتواجه فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الأهلي فاز بنسخة 2018 فيما حقق الزمالك الفوز في آخر نسختين.

ويعد الزمالك ثاني أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب بعد المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ 9 ألقاب.

ومن المقرر أن يشارك فريق الزمالك يليد في بطولة كأس الكؤوس المقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 3 سبتمبر في مدينة مكناس المغربية في حالة اعتذار أحد الأندية المشاركة.