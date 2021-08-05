أولمبياد طوكيو 2020 - فرنسا تضرب موعدا ناريا مع أمريكا في نهائي السلة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 15:08

كتب : FilGoal

سلة أمريكا‎

ضرب المنتخب الفرنسي لكرة السلة موعدا ناريا في نهائي مسابقة كرة السلة بأولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأمريكي.

في البداية انتصر المنتخب الأمريكي على نظيره الأسترالي في نصف النهائي الأول بنتيجة 97 - 78.

قبل أن تنتصر فرنسا على سلوفينيا بفارق نقطة واحدة بعد مباراة مثيرة للغاية.

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النصف الأول من المباراة انتهى بتقدم سلوفينيا بطل أوروبا بفارق هدفين.

قبل أن تتفوق فرنسا في نهاية الشوط الثالث بفارق 6 نقاط.

ولم تنجح العودة السلوفينية في الشوط الرابع، لتتفوق فرنسا بنقطة واحدة.

المباراة النهائية ستقام يوم السبت.

فرنسا أمريكا طوكيو 2020
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