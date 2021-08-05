وفاة نجل ميكايل بالاك بعمر 18 عاما

توفي إيميليو بالاك نجل ميكايل بالاك نجم منتخب ألمانيا الأسبق أثناء قضاء عطلة عائلية في البرتغال.

ووفقا لتقرير قناة TVI24 البرتغالية فأن الشاب البالغ 18 عاما توفي في شبه جزيرة ترويا قبالة ساحل سيتوبال جنوب لشبونة، بالقرب من منزل بالاك، بعدما دهسته دراجة رباعية.

ويعد إيميليو أحد ثلاثة أبناء لنجم وسط ألمانيا الأسبق، ووُلد في عام 2002.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

وكتب نادي تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه على "تويتر": "كل شخص مرتبط بنادي تشيلسي يشعر بالصدمة والحزن عندما علم بوفاة إميليو بالاك في سن 18".

وأضاف "كل أفكارنا مع والده ميكايل وعائلته في هذا الوقت الحزين".

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18. All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021

بالاك ارتدى قمصان كايزرسلاوترن وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وتشيلسي واعتزال عام 2012 بقميص باير ليفركوزن.

وبقميص الناسيونال مانشافت خاض بالاك 98 مباراة دولية وسجل 42 هدفا.

وحصد بالاك وصافة كأس العالم 2002 ويورو 2008 بقميص ألمانيا.