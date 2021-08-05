أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح الجمعة.. كاراتيه وأمل على برونزية

تخوض البعثة المصرية فجر وصباح الجمعة بعض المنافسات في الكاراتيه وألعاب القوى، والمصارعة الحرة، والخماسي الحديث.

وتتعلق آمال مصر في الحصول على ميداليات في الكاراتيه والمصارعة الحرة.

وإليكم مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الجمعة:

3:20 فجرا (جمباز إيقاعي) حبيبة مرزوق - فردي

4:00 فجرا (مصارعة حرة) ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية

6:00 صباحا (كاراتيه) جيانا فاروق - دور المجموعات

7:30 صباحا (خماسي حديث) سيدات - منافسات السباحة (هايدي عادل وأميرة قنديل)

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

10:00 صباحا (كاراتيه) عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات

10:15 صباحا (خماسي حديث) سيدات - منافسات الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي الفرق رجال

12:30 ظهرا (خماسي حديث) سيدات - منافسات الجري + الرماية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) فرق

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