أولمبياد طوكيو 2020 - كوان هونجتشان ابنه الـ 14 عاما تتوج بذهبية الغطس بالعلامة المثالية

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

كوان هونجتشان - غطس

فازت السباحة الصينية كوان هونجتشان بذهبية الغطس سيدات في منصة 10 أمتار بنتيجة مثالية.

وحققت كوان في الجولتين الثانية الرابعة نتيجة 10 من جميع الحكام السبعة.

وسجلت الصينية البالغة 14 عاما إجمالي 466.20 نقطة من أجل التفوق على مواطنتها تشن يوكسي صاحبة الفضية.

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وتهيمن الصين على ميداليات الغوض في السباحة منذ أولمبياد بكين 2008.

وقالت كوان في تصريحات لوكالة "رويترز": " والديّ أخبروني سابقا ألا أكون متوترة، ولا يهم إذا حصلت على ميدالية أم لا وأن أكون على طبيعتي فقط".

وأضافت: "لقد ساعدتني هذه الكلمات حقا، أخطط لتناول وجبة لاتياو (وهي وجبة خفيفة شهيرة في الصين)، للاحتفال الليلة".

وأصبحت كوان ثاني أصغر لاعبة تتوج بذهبية في الغطس بعد مواطنتها فو مينجشيا التي انتصرت في سن 13 عامًا في دورة ألعاب برشلونة عام 1992.

أولمبياد طوكيو 2020 كوان هونجتشان - غطس
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