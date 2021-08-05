أولمبياد طوكيو 2020 - الأردن يتوج بميدالية جديدة في الظهور التاريخي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

عبدالرحمن المصاطفة

حصد الأردني عبد الرحمن المصاطفة برونزية وزن أقل من 67 كلج في منافسات الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو 2020.

المصاطفة هو أول لاعب عربي يتوج بميدالية في رياضة الكاراتيه مع ظهورها الأولمبي الأول.

وحصد اللاعب الأردني البرونزية عقب خسارته في نصف النهائي أمام التركي إيراي سامدان.

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وبذلك أنهت البعثة الأردنية مشاركته التاريخية في الأولمبياد بحصد ميداليتين للمرة الأولى في الدورة نفسها.

كان صالح الشراباتي قد توج بميدالية فضية في التايكوندو.

وبذلك ارتفع رصيد الأردن إلى 3 ميداليات في تاريخها بالأولمبياد الذي بدأ عام 1980، بعد ذهبية أحمد أبو غوش في التايكوندو بأولمبياد ريو 2016.

الميدالية هي الـ12 للعرب بشكل عام في أولمبياد طوكيو، بعد 4 ذهبيات، بدأت بالتونسي أحمد حفناوي في منافسات السباحة الأسبوع الماضي، ثم فاز الرباع فارس حسونة بميدالية ذهبية في رفع الأثقال يوم السبت وتلاه مواطنه معتز برشم في الوثب العالي بألعاب القوى يوم الأحد.

المغربي سفيان البقالي توج بالميدالية الذهبية في منافسات 3000 متر موانع في ألعاب القوى يوم الإثنين.

فيما حصد الأردني صالح الشرباتي فضية في التايكوندو مثل التونسي محمد الجندوبي.

بينما حصدت مصر 3 برونزيات، 2 في التايكوندو بواسطة هداية ملاك وسيف عيسى وواحدة في المصارعة الرومانية عن طريق محمد إبراهيم السيد "كيشو".

واقتنص الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية في منافسات الرماية، مثل الرباع السوري معن أسعد في رفع الأثقال.

الأردن طوكيو 2020
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