انتهت أولمبياد طوكيو 2020 يد - إسبانيا (23) (27) الدنمارك.. مصر تواجه الماتادور

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الدنمارك لليد بعد الفوز على النرويج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدنمارك وإسبانيا في نصف نهائي منافسات كرة اليد رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وسيلتقي الفائز مع فرنسا في المباراة النهائية.

فيما يلتقي الخاسر مع مصر في مباراة المركز الثالث للمنافسة على برونزية.

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وكان منتخب مصر قد خسر من فرنسا بنتيجة 27-23 في مباراة نصف النهائي الأولى.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت: الدنمارك 27-23 إسبانيا

ق 27: الفارق يتسع من جديد

ق 25: الفارق يتقلص لهدف واحد.. الدنمارك 23-22 إسبانيا

ق 18: الدنمارك 22-20 إسبانيا

ق 14: إسبانيا تستغل النقص العديد وتقلص الفارق لتصبح النتيجة 20-18.

ق 12: الدنمارك 19-16 إسبانيا

ق 7: بداية قوية و16-14 للدنمارك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. الدنمارك 14-10 إسبانيا

ق 25: الفارق يصبح 3 مجددا.. الدنمارك تتقدم 11-8.

ق 20: تقدم دنماركي.. 9-6 للدنمارك

ق 14: 7-5 للدنمارك بتألق من هانسن ورفاقه

ق 10: إسبانيا تعود وتتعادل 3-3

ق 6: ميكيل هانسن يسجل رمية جزائية ويتقدم للدنمارك 3-1.

ق 5: تقدم 2-1 للدنمارك بعد مرور 5 دقائق.

بداية اللقاءد

أولمبياد طوكيو 2020 الدنمارك يد إسبانيا يد
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