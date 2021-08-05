أولمبياد طوكيو 2020 - ضياء جودة يتأهل للترضية في المصارعة الحرة.. وموعد مشاركته

تأهل ضياء جودة للمنافسة على ميدالية برونزية لمنافسات وزن 125 كج في المصارعة الحرة. عبر الترضية بعد تأهل الجورجي جينو بيترياشفيلي إلى النهائي.

وكان ضياء قد خسر أمام الجورجي جينو بيترياشفيلي، المصنف الأول في البطولة بنتيجة 11-0.

وأنهى الحكم النزال قبل نهايته بدقيقة وبعض ثوان لعدم التكافؤ.

وبفضل تأهل بطل جورجيا إلى النهائي، سيلتقي ضياء الصيني زيوي دينج الـ13 على أولمبياد ريو في الرابعة فجر غد الجمعة.

وفي حال تأهله يلعب ضياء أمام أمير حسين بطل العالم للشباب.

وكان محمد إبراهيم "كيشو" قد حصد ميدالية برونزية لمصر في المصارعة الرومانية أمس الأربعاء، كأول ميدالية مصرية وعربية في اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020.

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