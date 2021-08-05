تقرير سعودي: والتر بواليا في الطريق إلى أبها

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف والتر بواليا في أسوان

تقدم نادي أبها السعودي بعرض لاستعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير سعودية.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة أبها اشترطت في عرضها استعارة اللاعب مع بند أفضلية شراء العقد في الموسم الذي يليه.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يمتد تعاقده مع الأهلي حتى 2025.

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قبل أسبوعين قال بواليا عن عروض الرحيل: "أنا لاعب في النادي الأهلي وكل تركيزي للظهور مع الفريق بشكل جيد".

وشارك الكونغولي في 23 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، وسجل 4 أهداف.

كان اللاعب قد انتقل إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي قادما من الجونة.

والتر بواليا الأهلي الجونة
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