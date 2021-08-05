مران الأهلي - عودة أيمن والشناوي وناصر.. وتدريبات إضافية لـ بواليا

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 12:08

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

عاد أيمن أشرف ومحمد الشناوي وناصر ماهر في مران الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا في لقاء مؤجل 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا السبت المقبل.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها قبل لقاء وادي دجلة.

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كما شارك محمد الشناوي وناصر ماهر في المران بعد انتهاء الراحة التي حصلا عليها عقب العودة من اليابان والمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

فيما وواصل وليد سليمان برنامجه التأهيلي على هامش المران، وقام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة سيراميكا.

وأجرى الكونغولي والتر بواليا تدريبات إضافية عقب المران.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة وادي دجلة التي أقيمت أمس، وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة للتدريبات البدنية، في بداية المران، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين لتجهيز جميع اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا في مباراة دجلة.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد61 نقطة بعد الفوز الذي حققه على وادي دجلة بنتيجة 2-1 أمس الأربعاء.

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