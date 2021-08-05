يحيى خالد باكيا: فخور بفريقي.. لست محبطا لكنني حزين ولابد أن نقاتل على البرونزية

ظهر يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد حزينا عقب مباراة الفريق أمام فرنسا، لكنه أبدى فخره بفريقه.

وقال يحيى خالد باكيا في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب مباراة فرنسا: "لعبنا مباراة كبيرة. فخور جدا بفريقي، الجميع يحترمنا ويعطينا حقنا".

وأضاف "أضعنا العديد من الفرص، وحين تهدر لابد أن تخسر. مع ذلك فخور بفريقي، وإن شاء الله نحصل على البرونزية لأن هذا ما نستحقه".

يحيى خالد أتبع "لست محبطا، لكننا جميعا تربينا على التتويج بالبطولات".

وأوضح "جئنا للتتويج بالبطولة وليس للخسارة واللعب على البرونزية. بالتالي يجب أن أحزن، لكن الأهم أن نغلق الصفحة بنهاية اليوم، ونركز على مباراة السبت لحصد البرونزية".

وأتم "أنتمي لمنتخب كبير، يستحق كل شيء. لست محبطا أبدا، لكنني حزين".

منتخب مصر خسر أمام فرنسا بنتيجة 27-23 في نصف نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

ويلعب مصر مع الخاسر بين الدنمارك وإسبانيا صباح السبت المقبل على الميدالية البرونزية.