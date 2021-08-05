أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 31 حالة كورونا جديدة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 31 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين ومساعدين إلى 353 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة لا يتواجد ضمنها أي رياضي شارك في دورة الألعاب الأولمبية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو – علي الصاوي يودع منافسات الكاراتيه بثلاث هزائم أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السلاح بالخماسي أولمبياد طوكيو – بعد تأهل تاريخي.. مصطفى عمرو ينهي منافسات دفع الجلة بالمركز الثامن أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية

كانت أنا شيرنيشيفا بطلة روسيا والعالم في الكاراتيه وزن 55 كلج أصيبت بالفيروس واستبعدت من المنافسات، بالإضافة إلى 3 لاعبات بالفريق اليوناني للسباحة التوقيعية.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 5042 حالة إصابة بالفيروس يوم الخميس، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق المنافسات.

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - ضياء جودة يتأهل للترضية في المصارعة الحرة.. وموعد مشاركته 17 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - صحف فرنسا تتغنى بحارسها بعد عبور عقبة يد مصر "علينا بناء تمثال له" 20 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه 42 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة الجندي وأشرف في منافسات السلاح بالخماسي 43 دقيقة | طوكيو 2020
تقرير سعودي: والتر بواليا في الطريق إلى أبها 57 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يستجيب لطلب الأهلي بشأن حق رعاية رمضان وحوافز عقد أفشة 58 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - عودة أيمن والشناوي وناصر.. وتدريبات إضافية لـ بواليا 58 دقيقة | الدوري المصري
يحيى خالد باكيا: فخور بفريقي.. لست محبطا لكنني حزين ولابد أن نقاتل على البرونزية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك