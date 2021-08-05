أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 31 حالة كورونا جديدة

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 31 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين ومساعدين إلى 353 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة لا يتواجد ضمنها أي رياضي شارك في دورة الألعاب الأولمبية.

كانت أنا شيرنيشيفا بطلة روسيا والعالم في الكاراتيه وزن 55 كلج أصيبت بالفيروس واستبعدت من المنافسات، بالإضافة إلى 3 لاعبات بالفريق اليوناني للسباحة التوقيعية.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 5042 حالة إصابة بالفيروس يوم الخميس، وهو الرقم الأعلى منذ انطلاق المنافسات.