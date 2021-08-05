انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة
الخميس، 05 أغسطس 2021 - 09:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وفرنسا، في نصف نهائي منافسات اليد لـ أولمبياد طوكيو 2020.
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نهاية المباراة بفوز فرنسا 27-23
ق. 25-21 لفرنسا.
ق. 24 فرنسا تسجل. 24-21 لفرنسا.
ق. 22 فرنسا تسجل. 23-20
ق.22 يحيى خالد يسجل. 22-20
ق. 20 فرنسا تسجل. 22-19 لفرنسا.
ق. 16 علي زين يسجل لمصر. 21-19
ق. 15 فرنسا تسجل. 21-18 لفرنسا.
ق. 13 كاراباتيتش يسجل. 20-18 لفرنسا.
ق. 11 يحيى خالد يسجل لمصر. 18-18
ق. 10 التعادل لمصر من بكار. 17-17
ق. 7 يحيى خالد يسجل. 17-16 لفرنسا.
ق. 7 فرنسا تسجل. 17-15.
ق. 6 يحيى خالد يسجل. 16-15 لفرنسا.
ق. 5 رمية جزائية لفرنسا وإيقاف دقيقتين لـ دودو.
ق. 5 فرنسا تسجل. 15-14 لفرنسا.
ق. 3 أحمد هشام يسجل. 14-14
ق. 1 فرنسا تسجل. 14-13 لفرنسا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 29 بكار يسجل التعادل لمصر. 13-13
ق. 29 فرنسا تتقدم. 13-12 لفرنسا.
ق. 28 فرنسا تسجل. 12-12
ق. 28 علي زين يسدد في العارضة.
ق. 25 الأحمر يسجللل. 12-11 لمصر.
ق. 25 فرنسا تسجل من رمية جزاء. 11-11
ق. 23 أحمد الأحمر يسجل لمصر. 11-10 لمصر.
ق. 21 أحمد الأحمر يسجل لمصر. 10-9 لمصر.
ق. 20 علي زين يسجل بشكل رااائع. 9-9
ق. 19 علي زين يسجل لمصر. 8-8
ق. 18 فرنسا تتقدم لأول مرة. 8-7 لفرنسا.
ق. 16 جيرارد فينسانت يتصدى من محمد سند رمية جزائية.
ق. 14 - 7-7 التعادل.
ق. 14 فرنسا تسجل. 7-6 لمصر.
ق. 13 أحمد الأحمر يهدر رمية جزائية.7-5 لمصر.
ق. 11 يحيى خاااالد يسجل. 7-4 لمصر.
ق. 11 أحمد الأحمر يسجل. 6-4 لمصر. وإيقاف دقيقتين لكاراباتيتش.
ق. 10 فرنسا تسجل. 5-4 لمصر.
ق. 7 فرنسا تسجل من رمية جزاء. 5-2 لمصر.
ق. 6 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 5-1 لمصر.
ق. 5 كريم هنداوي يتصدى رااائع.
ق. 5 أحمد هشام يسجل. 4-1 لمصر.
ق. 3 يحيى الدرع يسجل لمصر. 3-1 لمصر.
ق. 3 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 2-1 لمصر.
ق. 2 محمد سند يسجل الأول لمصر. 1-0 لمصر.
بداية المباراة