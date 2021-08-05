تعرف على موعد مباراة يد مصر وفرنسا التاريخية.. والقناة الناقلة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 03:42

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بالفوز على ألمانيا

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة التاريخ. مصر تواجه فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

المباراة ستقام على صالة "يويوجي" الوطنية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن اكسترا 2 المفتوحة.

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مصر ستكون على موعد مع التاريخ، من أجل تأهل تاريخي وضمان ميدالية كأول فريق عربي في لعبة جماعية يحصد ميدالية.

كانت مصر قد بلغت النهائي بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع النهائي، لتصبح أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي منافسات اليد في أولمبياد طوكيو.

طوكيو 2020 مصر فرنسا
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