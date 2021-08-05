تعرف على موعد مباراة يد مصر وفرنسا التاريخية.. والقناة الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة التاريخ. مصر تواجه فرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

المباراة ستقام على صالة "يويوجي" الوطنية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

وستذاع المباراة عبر قناة بي إن اكسترا 2 المفتوحة.

مصر ستكون على موعد مع التاريخ، من أجل تأهل تاريخي وضمان ميدالية كأول فريق عربي في لعبة جماعية يحصد ميدالية.

كانت مصر قد بلغت النهائي بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع النهائي، لتصبح أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي منافسات اليد في أولمبياد طوكيو.