عبد المنصف: سنقاتل حتى النهاية.. دجلة أصبح كشافا للمدربين وليس اللاعبين فقط

أثنى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة على المستوى الذي يظهر به الفريق في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن النادي لم يعد فقط مكانا لاكتشاف اللاعبين بل المدربين أيضا.

وخسر وادي دجلة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ22 للمسابقة.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "وادي دجلة يعتمد على أبناء النادي واللاعبين المتاحين الآن، تعرضنا للضرر بسبب طول الموسم. كان هناك ثلاثة لاعبين أجانب معارين حتى 30 يونيو ورحلوا في هذا الوقت بسبب نهاية التعاقد".

وأضاف "يتبقى لنا 6 مباريات، تحدثنا عن أن كل المباريات هي مباريات كؤوس حتى لو أمام الأهلي والزمالك. آخر 5 مباريات لم يكن هناك أي هزيمة، فوز على أسوان و4 تعادلات. قدمنا مستوى جيد وسنقاتل على البقاء حتى الأسبوع الأخير الذي سيحدد بطل الدوري والفرق التي ستهبط للقسم الثاني بمباريات صعبة للجميع".

وتابع "ماجد سامي يدعم الفريق بشكل كبير ودائم، حتى لو لم أكن متواجد مع وادي دجلة فالفريق تطور بشكل كبير في التحضير للمباريات والتعامل مع المباريات".

وواصل "الكرة تطورت بشكل كبير، شاهدنا في الأولمبياد كيف لعبت إسبانيا واستحوذت على الكرة وهناك فرق في أوروبا مثل مانشستر سيتي وبرشلونة وغيرها. يجب أن يكون هناك مخاطرة من المدربين والأندية بلعب الكرة الحديثة وعدم الاكتفاء بالقتال والروح والكرات الطويلة".

وأتم "وادي دجلة لم يعد فقط مكتشفا للاعبين بل للمدربين أيضا، باتريس كارتيرون كان مدربا لوادي دجلة ثم تولى تدريب الأهلي والزمالك. تاكيس جونياس رحل من النادي ليتولى تدريب بيراميدز".

هزيمة وادي دجلة جعلت رصيده يتوقف عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.