عبد الحفيظ: نحتاج للشراسة في بقية مباريات الدوري

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

احتفال محمود عبد المنعم كهربا بهدفه لصالح الأهلي في شباك وادي دجلة

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن فريقه يحتاج لأن يتحلى بالشراسة طوال مبارياته السبعة المقبلين في الدوري.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري لأول مرة منذ فترة طويلة بعدما حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ22 للمسابقة.

وقال عبد الحفيظ لقناة أون تايم سبورتس: "دجلة فريق له شكل واضح، كنا نحتاج للشراسة في الشوط الأول. في أول دقائق من الشوط الأول سجلنا مرتين. مرت فقط مباراة من أصل 8 مباريات، ونحتاج للشراسة في كل مبارياتنا المقبلة مهما كانت أحداثها".

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وأردف "لا يوجد مباراة سهلة. ربما تخيل البعض أن المباراة انتهت بعد الهدف الثاني لكن دجلة سجل، هكذا هي كرة القدم، لذا لا بد أن نكون في قمة تركيزنا طوال الوقت".

وأكمل "لاعبو المنتخب الأولمبي مرهقين جدا. لقد وصلوا أول أمس وهناك فارق في التوقيت، لذا سيخضعون للاستشفاء غدا تمهيدا لعودتهم للتدريبات".

وأتم "طاهر كان سيدخل قائمة المباراة ليمنحنا مزيدا من الحلول لكنه كان مصابا بكدمة في الإصبع".

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

وادي دجلة الأهلي في الدوري
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