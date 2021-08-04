مدرب دجلة: نور الدين عامل وادي دجلة والأهلي كأنهما من كوكبين مختلفين

شدد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة على أن فريقه حاول العودة في النتيجة ولكنه واجه فريقا قويا مثل الأهلي مشيرا إلى أن "تعامل الحكم إبراهيم نور الدين غير مقبول تماما".

وخسر وادي دجلة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ22 للمسابقة.

وقال محمد عبد الواحد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك صعوبة في العودة للمباراة أمام فريق كبير مثل الأهلي، قمنا بتغيير الشكل بعد تقليص الفارق وحاولنا العودة. موسيماني دفع بلاعب وسط ثالث للحفاظ على التقدم والاعتماد على المرتدات".

وأضاف "أشكر اللاعبين على ما قدموه ولكننا غير راضيين على النتيجة مع سعينا لتقليص الفارق مع المنافسين. أمامنا جدول صعب مثل باقي الفرق ومن سيحقق نتائج أفضل في الجولتين القادمتين ستزيد فرصه في البقاء".

وواصل "لا أحب الاعتراض على التحكيم ولا أقصد أن الحكم ظلمنا أمام الأهلي ولكنني أريد أو أوجه رسالة إلى الحكم إبراهيم نور الدين بأنه عندما تتحدث إلى جهاز فني فريق كبير مثل وادي دجلة فيجب أن يكون التعامل بشكل مقبول. لغة جسده في التعامل معنا أيضا غير مقبولة، يتعامل مع الأهلي كأن لاعبيه من كوكب ولاعبي دجلة من كوكب آخر سعيا لتسليط الكاميرات عليه".

وتابع "أنت مثل أي حكم ولست الأفضل، عندما تتحدث معنا يجب أن يكون باحترام. توجيهه لنا مبالغ فيه وغير مقبول فنحن لا نعمل لديه ولا نفعل مثلما تفعل بعض الأجهزة الفنية الأخرى".

وأتم "سيد عبد الحفيظ اعترض بصوت عال ومسموع ونبهه الحكم الرابع لذلك ولكن الحكم الأول تجاهل الأمر وأدار ظهره حفاظا على شكله".

هزيمة وادي دجلة جعلت رصيده يتوقف عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.