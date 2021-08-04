اتصالات مكثفة من وزير الرياضة مع الخارجية لحل أزمة آنسات السلة ببطولة العالم بالمجر

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:22

كتب : FilGoal

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

أجرى أشرف صبحي وزير الرياضة اتصالات مكثفة مع أجل إنهاء مشكلة منتخب آنسات السلة تحت 19 سنة المشارك ببطولة العالم بدولة المجر خلال الفترة من 4-16 أغسطس الجاري .

وقام صبحي بحسب وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسفير المصرى بتركيا؛ لإتخاذ مايلزم لمنح تأشيرة المجر لبعثة المنتخب المصري من خلال القنصلية المجرية بتركيا.

كما قام وزير الرياضة بالتواصل مع رئيس الاتحاد المصري للسلة مجدي أبو فريخة لمعرفة كافة التفاصيل والمستجدات والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية بتركيا من أجل إنهاء المشكلة .

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جدير بالذكر أن سبب المشكلة تتخلص في ورود كتيب لإتحاد السلة المصري من قبل الاتحاد الدولي للسلة يفيد بعدم ضرورة حصول بعثة المنتخب المصري تأشيرة دخول لدولة المجر لدي الوصول لتركيا ومنها المجر.

وحين وصلت البعثة المصرية تركيا لم تتمكن من السفر لدولة المجر بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لها مسبقة قبل مغادرة جمهورية مصر العربية .

اتحاد السلة أزمة منتخب السلة
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