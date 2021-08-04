بعد هدف شريف أمام دجلة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:15
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
محمد شريف
النادي : الأهلي
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بنفس رصيد الزمالك مع أفضليه للأحمر في المواجهات المباشرة.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:
محمد شريف – الأهلي – 17 هدف
أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف
أشرف بنشرقي – الزمالك – 12 هدف
عمر كمال عبد الواحد – المصري – 11 هدف
أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف
فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي – 10 أهداف
رامي صبري – إنبي – 10 أهداف
مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف
عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف