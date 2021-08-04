بعد هدف شريف أمام دجلة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد شريف

النادي : الأهلي

الزمالك
الأهلي
الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة بنفس رصيد الزمالك مع أفضليه للأحمر في المواجهات المباشرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:

محمد شريف – الأهلي – 17 هدف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف

أشرف بنشرقي – الزمالك – 12 هدف

عمر كمال عبد الواحد – المصري – 11 هدف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف

فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي – 10 أهداف

رامي صبري – إنبي – 10 أهداف

مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف

عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف

الأهلي الزمالك في الدوري جدول ترتيب هدافين الدوري المصري
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