مؤتمر تاكيس جونياس: أرفض تحميل المسئولية لـ عمر حابر.. وسنتحسن في المستقبل

شدد تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز على أن الفريق سيحاول التحسن في المباريات المقبلة مع ضيق الوقت الفاصل بينها، رافضا تحميل المسئولية لعمر جابر بمفرده.

وتعادل بيراميدز مع الإسماعيلي بسيناريو مثير 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

تاكيس جونياس قال في المؤتمر الصحفي: "أهنئ الإسماعيلي على نقطة التعادل وأتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة. لا أجد الكلمات المناسبة للتعليق فهي المباراة الثانية التي نتعادل فيها ونفقد نقطتين هامتين بضربتي جزاء في الدقائق الأخيرة".

وأضاف "لا امتلك رفاهية الوقت للتعامل بشكل جيد مع اللاعبين وتطبيق أفكاري فلقد توليت المهمة منذ شهر ونصف فقط، سنعمل على إيجاد الطريقة المناسبة لتجنب فقدان النقاط".

وتابع " لقاء الإسماعيلي هو الأسوأ منذ وجودي مع الفريق، لابد من التعامل مع المواجهات بشكل أفضل".

وعن صحة ضربة الجزاء، قال: "لا أعلم مدى صحتها، بعيدا عن أي أعذار أنا المدير الفني وأتحمل المسئولية كاملة عن النتيجة. أثق في قدرة اللاعبين على التعامل بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

وواصل " لا أريد أن أحمل عمر جابر المسئولية فكرة القدم لعبة جماعية، حزين لكون عمر جابر هو المتواجد في ضربتي جزاء الإسماعيلي والبنك الأهلي، في النهاية هو لاعب رائع يقدم كل شيء في بيراميدز وقادر على تخطي ما حدث والتركيز في الفترة المقبلة".

واستكمل "نهتم بإنهاء الدوري بأفضل صورة ممكنة والفوز بباقي المباريات المقبلة لوضع الفريق في المكان المناسب".

وأتم "نحارب الوقت القليل الذي يجب خلاله التعامل مع عدد مباريات كبير والفوز بها بجانب الحاجة لتطبيق فكر جديد، سعيد بأداء اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الطريقة الجديدة، سنتحسن في قادم المواجهات".

تعادل بيراميدز رفع رصيده لـ 42 نقطة ظل بها في المركز الرابع مقلصا الفارق مع المصري لنقطة واحدة.

ويلتقي بيراميدز 8 أغسطس الجاري مع طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة العسكري.

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