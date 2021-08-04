مؤتمر إيهاب جلال: التعادل جيد ضد بيراميدز بعدما حدث.. وهذا ما قلته لـ عبد الرحمن مجدي

يرى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، أن تعادل فريقه ضد بيراميدز 2-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 25 من الدوري المصري، نتيجة جيدة، وفقا لسير المباراة.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "التعادل جيد إلى حد كبير، حضرنا للقاهرة من أجل الفوز، ولكننا لعبنا بعشرة لاعبين لوقت طويل وتأخرنا في النتيجة كثيرا من الوقت".

وأردف جلال "تعاملنا بشكلٍ جيد مع طرد حسين السيد في اللقاء ونجح الفريق في التعامل بصورة جيدة. التعادل في هذا التوقيت المتأخر وحصد نقطة يعتبر أمرا مهما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها فريقه طوال اللقاء. تعاملنا بشكل مميز مع الطرد".

أكد "تعاملت مع فكر تاكيس جونياس بصورة جيدة وكنت أعلم عنه كل شيء في الشكل الهجومي والدفاعي وأجدت التعامل مع طرق لعب بيراميدز".

وأكمل "أكن كل احترام وتقدير للاعبي بيراميدز خاصة وأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وأحترمه كثيرا".

وحول أزمة لاعبه عبد الرحمن مجدي أوضح "اللاعب سيحضر التحقيقات بشكلٍ طبيعي وأثق في قدرته على الخروج من الأزمة والتعامل معها وطالبته فقط بالهدوء والصمت لتخطي تلك المشكلة بالصورة المطلوبة".

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خطف الإسماعيلي نقطة ثمينة بالتعادل مع بيراميدز بسيناريو مثير 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 25 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي.

ولم يستطع تاكيس جونياس الفوز على إيهاب جلال، محققا تعادلين وخسارة وحيدة.

تعادل رفع رصيد بيراميدز لـ 42 نقطة ظل بها في المركز الرابع مقلصا الفارق مع المصري لنقطة واحدة.

وارتقى الإسماعيلي للمركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد التعادل.