برشلونة يخسر من سالزبورج النمساوي وديا

خسر نادي برشلونة مباراته الودية الرابعة أمام فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين مقابل هدف في إطار الاستعداد للدوري الإسباني .

ودخل برشلونة الإسباني اللقاء من أجل التحضير الجيد والاستقرار على حالة جميع اللاعبين قبل المنافسات الرسمية للدوري الإسباني الذي سينطلق 13 أغسطس الجاري.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق النمساوي بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب لوكا سوتشيتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني استطاع برشلونة إحراز هدف التعادل عن طريق المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت في الدقيقة 82، ولكن سجل سالسبورج هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب بريندن أرونسون.

يذكر أن برشلونة خاض 4 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد فاز في 3 منهم أمام كلا من خيميناستك وجيرونا وشتوتجارت، فيما خسر المواجهة الرابعة أمام ريد بول سالسبورج.

وسيواجه برشلونة يوفنتوس الإيطالي في كأس خوان جامبر على ملعب يوهان كرويف بأمستردام وفي حضور جماهيري يصل إلى 3000 متفرج، ومن المتوقع عودة قائد الفريق ليونيل ميسي للمشاركة في تلك المباراة المقرر لها يوم 8 أغسطس الجاري.