خبر في الجول – مسحة احترازية لـ بدر بانون

خضع المدافع المغربي بدر بانون لمسحة احترازية، في ظل استمرار معاناته من نزلة برد.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن قرار الخضوع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا، جاء كإجراء احترازي، في ظل استمرار معاناة المغربي من أعراض نزلة برد.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة خلال الساعات المقبلة.

ويغيب بانون عن مواجهة الأهلي ضد وادي دجلة، بسبب نزلة البرد.

صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي من الرجاء المغربي مطلع هذا الموسم.

وحصد بانون مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.