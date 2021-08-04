الصحة الإسبانية: 40% من سعة الملاعب لحضور الجماهير

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن قرار جديد بخصوص مسألة عودة الجماهير إلى ملاعب الكرة في الدوري الإسباني قبل بداية المباريات هذا الشهر.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بيان وزارة الصحة حيث أعلنت فيها عن نسبة حضور الجماهير وأن الحد الأقصى سيكون 40% من سعة الملاعب.

وأشار البيان إلى أن ذلك القرار سيتم العمل به بداية من يوم 13أغسطس وهو موعد بداية الدوري الإسباني، وسيتم مراقبة الوضع من أجل زيادة نسبة حضور الجماهير أو الثبات عليها أو تقليلها حسب الحالة الصحية في البلاد.

واختتمت وزارة الصحة الإسبانية بيانها ببعض المحاذير الأخرى ومنها أنه لا يجوز للمشاركين في الأحداث الرياضية تناول الطعام أو الشراب، باستثناء الماء، كما يُمنع التدخين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة أمان تبلغ 1.5 متر في جميع الأوقات.

يذكر أن نادي أتليتكو مدريد فاز بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع ريال مدريد والذي انهى المنافسة في المركز الثاني، وبرشلونة الذي حل ثالثا في جدول ترتيب الليجا الإسبانية.