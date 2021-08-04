تقترب.. تقارير: تشيلسي اتفق مع إنتر ميلان على انتقال لوكاكو

اقترب نادي تشيلسي من التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

تشيلسي قدم في وقت سابق عرضا بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى الظهير الإسباني ماركوس ألونسو ولكن إنتر رفض العرض.

بحسب شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "تليجراف"، فإن الناديين أصبحا قريبين من الوصول لإتفاق بعرض يقترب من 130 مليون يورو مع موافقة روميلو لوكاكو على الانتقال لصفوف تشيلسي.

ينبع هذا من الأزمة المالية الطاحنة التي يعانيها الأفاعي، والتي أجبرت النادي على التخلي عن جناحه المغربي أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان مقابل 71 مليون يورو.

وعلى الرغم من تصريحات الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا والمدرب سيموني إنزاجي وحتى اللاعب نفسه بشأن رغبة كافة الأطراف في استمرار مسيرة لوكاكو مع إنتر ولكن العرض الكبير مع موافقة لوكاكو ستحول مسار اللاعب نحو ستامفورد بريدج.

لوكاكو سجل 30 هدفا وصنع 10 آخرين في 44 مباراة لعبها مع إنتر ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات.

وكان تشيلسي قد استقدم لوكاكو من أندرلخت، وأعاره لصالح وست بروميتش ألبيون ثم باعه إلى إيفرتون الذي باعه بدوره إلى مانشستر يونايتد، وصولاً إلى الإنتر في صيف 2019، والذي توج معه بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن النادي منذ عام 2010.