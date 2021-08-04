راضي الجعايدي مديرا فنيا لـ الترجي التونسي

أعلن الترجي التونسي تعيين راضي الجعايدي مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لمعين الشعباني بعقد لمدة سنتين.

الجعايدي المدرب المساعد في نادي سيركيل بروج البلجيكي تأخر وصوله من أجل الحصول على الاستغناء لتولي مهمة الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب.

ووفقا للتقارير التونسية فأن الترجي حل مشكلة الشرط الجزائي من أجل استقدام الجعايدي لتولي مهمة المدير الفني.

وسيخلف الجعايدي (47 عاما) مواطنه معين الشعباني الذي رحل عن تدريب الفريق عقب تجربة دامت 3 مواسم. (طالع التفاصيل)

وستكون تلك التجربة الأولى للجعايدي عربيا تدريبا، فسبق أن قاد فريق ساوثامبتون الإنجليزي تحت 23 عاما بين 2017 و2019 وهارتفورد أثليتك موسم 2019-2020.

وفي فبراير 2021 أصبح مدربا مساعدا لـ إيف فاندرهايجه في سيركيل بروج البلجيكي.

مدافع وقائد الترجي بين 1993 و2004 حقق كل الألقاب الممكنة كلاعب، متوجا بلقب الدوري التونسي 8 مرات، والكأس والسوبر المحلي، ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) والسوبر الإفريقي والبطولة العربية.

الجدير بالذكر أن معين الشعباني المدير الفني السابق للترجي قاد الفريق لحصد لقب الدوري التونسي مرتين وكذلك السوبر المحلي ولقب دوري أبطال إفريقيا مرتين.

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