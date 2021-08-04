تشكيل دجلة – صلاح أمين يهاجم الأهلي بمعاونة بوبو وعرفات

يهاجم وادي دجلة الأهلي، بالمخضرم صلاح أمين، أمام الجناحين حسام عرفات ومحمد رضا "بوبو".

وأعلن المدرب عبد الباقي جمال عن تشكيله، الذي يقوده مدير الكرة بالنادي محمد عبد المنصف من مركز حراسة المرمى.

وأتى تشكيل دجلة كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: بسام وليد – محمود مرعي – خالد رضا – إيزهاكو يعقوبو

الوسط: محمد عبد العاطي – محمد هلال – أحمد سعيد

الهجوم: محمد رضا "بوبو" – حسام عرفات – صلاح أمين