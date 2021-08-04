تشكيل الأهلي - حمدي فتحي يقود الوسط أمام دجلة.. والسولية على الدكة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 19:50

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حمدي فتحي - الأهلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلاعب الوسط حمدي فتحي أساسيا في مواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

وفضل موسيماني الدفع بحمدي فتحي أساسيا بجوار أليو ديانج، والإبقاء على عمرو السولية على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – كهربا.

وجاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

مصطفى شوبير – جونيور أجايي – والتر بواليا – سعد سمير – صلاح محسن – عمرو السولية – مروان محسن – محمود وحيد - كريم نيدفيد.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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