من البرازيل إلى فرنسا.. الجميع على استعداد لعودة الدوري الفرنسي

قبل بداية الموسم الجديد للدوري الفرنسي في 6 أغسطس، وفي تلك المناسبة، قررت رابطة الدوري الفرنسي إطلاق حملة تواصل عالمية بين المواهب.

هذا الحدث يجمع بين أفضل المواهب من فرنسا والبرازيل للكشف عن أحدث قمصان الفرق للموسم الجديد 2021، مع مزج عناصر كرة القدم ونمط الحياة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

تاريخياً، ارتبطت مواهب كرة القدم البرازيلية بالدوري الفرنسي، حيث ترك نجوم مثل جونينيو، سوني أندرسون وراي، ومؤخراً نيمار، بصماتهم في الأندية بدوري المواهب.

بفضل التعاون مع فنانين برازيليين وفرنسيين ومنظمتين غير حكوميتين، تستمر قصة الحب بين الدوري الفرنسي والبرازيل.

حيث تم تنظيم جلسات التصوير والفيديو في ريو دي جانيرو وباريس ، مع دعوة أطفال صغار من منظمتيOnda Solidaria و Analog Footballلارتداء قمصان فرق الدوري الفرنسي في أماكن شهيرة في كلا البلدين.