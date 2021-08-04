رغم إعلان الطائي.. شباب بلوزداد ينفي رحيل سعيود

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 18:54

كتب : عمر خالد

أمير سعيود

أصدر فريق شباب بلوزداد الجزائري بيانا حول موقف لاعبه أمير سعيود خاصة بعد الأخبار التي تناقلت مؤخرا عن رحيله من الفريق.

أمير سعيود

النادي : شباب بلوزداد

شباب بلوزداد

وقال النادي في بيانه: "توضح إدارة نادي شباب بلوزداد، أن صانع الألعاب أمير سعيود، لم يوقع حتى الآن بصفة رسمية مع أي ناد مثلما تم الإعلان عن الأمر".

وأضاف البيان "هناك العديد من العروض التي وصلت للاعب من أندية خليجية وعربية، ولكن لم يتم التوقيع على أي منهم".

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وأوضح بيان النادي الجزائري "إدارة النادي من جانبها مازالت تنتظر رد اللاعب، حيث تم التفاوض معه في وقت سابق من أجل تجديد العقد، لأن الإدارة تُصر على استمرار سعيود مع الفريق في الفترة المقبلة".

وكان نادي الطائي السعودي، أعلن في وقت سابق تعاقده مع صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود، قادما من شباب بلوزداد، ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع أمير سعيود لمدة موسمين مُقبلين، ولم يتم الكشف عن قيمة التعاقد، ولكن نفى النادي الجزائري الأمر في بيان تم إصداره.

أمير سعيود شباب بلوزداد الطائي السعودي الدوري الجزائري
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