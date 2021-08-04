انتهت في الدوري - بيراميدز (2) - (2) الإسماعيلي.. مباراة مجنونة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

محمد فاروق - بيراميدز ضد الإسماعيلي (من حسابات بيراميدز الرسمية)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 35 نقطة من نفس عدد المباريات.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق97: جوووول شكري نجيب يسجل ركلة الجزاء ويدرك التعادل المتأخر جدا للضيوف.

ق96: مطالبات من الإسماعيلي بركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد عمر جابر، وجهاد جريشة يلجأ لـ VAR.

ق66: المصائب لا تأتي فرادى للدراويش.. علي جبر يحول عرضية السعيد برأسية في شباك الدراويش.

ق63: الحكم يلغي طرد الصحراوي، ويطرد حسين السيد بدلا منه. الإسماعيلي يستكمل المباراة بـ 10 لاعبين

ق61: الحكم جهاد جريشة يطرد مروان الصحراوي بشكل مباشر بعد عرقلة إريك تراوري شبه المنفرد بمرمى محمد فوزي.

ق57: خطأ قاتل من علي جبر في التحضير وضغط من مدبولي عليه وعرضية للبديل فخر الدين بن يوسف والتعادل للدراويش.

ق47: إنذار لأحمد مدبولي.

مشاركة إبراهيم حسن على حساب محمد فاروق في صفوف بيراميدز، ومشاركة فخر الدين بن يوسف في صفوف الإسماعيلي على حساب محمد عبد السميع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: إنذار على نبيل عماد "دونجا" بعد تدخل قوي على أحمد مدبولي

ق35: إريك تراوري ينفرد تماما بمحمد فوزي لكنه يسدد في جسد الحارس.

ق17: بينية من تراوري تضع محمد فاروق أمام محمد فوزي حارس الإسماعيلي، وتخدمه الكرة ويمر من الحارس، ويسدد من زاوية صعبة ويسجل الأول لبيراميدز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

بيراميدز الإسماعيلي في الدوري
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