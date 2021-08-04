قرارات اجتماع شركتي الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايف

أعلن الأهلي عن القرارات التي أصدرها بعد الاجتماع بين شركتي الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايف المسؤولة عن قناة النادي.

وأصدر الأهلي بيانا للكشف عن القرارات جاء كالآتي:

"في إطار الاجتماع المشترك بين مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس إدارة شركة بريزنتيشن لايف، اتفقا على أن الهدف الأسمى للقناة في بث الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالنادي الأهلي والتعريف برموزه ونجومه وتاريخه وإدارته، بما يعمق الرسالة التربوية والمسئولية الرائدة التي يتحملها النادي الأهلي تجاه الوطن، ويزيد من تواصله مع المشاهدين العاشقين للرياضة بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، عبر عرض الحقائق التي تتفق وقيم الوطن الرياضية والنادي الأهلي، سواء كان ذلك في مصر أو خارجها على مستوى العالم، واتفقا أنه في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاقد القائم بينهما على العمل من خلال النقاط التالية:

1- تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وتغطية كل أنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي وحجب ما يقرره المجلس وعدم الحديث باسم مجلس إدارة الأهلي إلا من خلال المتحدثين الرسميين للنادي كلٌ في إطار اختصاصه.

2- الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حال الرغبة في الاشتراك في تقديم أي محتوى أو مساهمة في أحداث إعلامية يكون في ضوء سياسات النادي الأهلي والعقود المنظمة للعلاقات الاستراتيجية بيننا.

3- التزام جميع العاملين بالقناة باتباع السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء وفي حالة ارتكاب أي تجاوز من أي فرد سوف يخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.

4- توضيح كافة الحقائق للمشاهدين وجماهير النادي الأهلي عبر المنصات الإعلامية المملوكة للنادي الأهلي فيما يتم من تجاوز أو ادعاءات وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء، ودون تجاوز أي من القوانين أو اللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي.

"وأكد النادي الأهلي في نهاية الاجتماع أنه لم يعهد التجاوز في حق أي من المؤسسات أو الأفراد، ويتخذ كافة السبل والأطر القانونية التي تكفلها القوانين واللوائح المنظمة للشأن الإعلامي والرياضي حال أي تجاوزات من مؤسسات أو أفراد تجاه النادي الأهلي وفق القيم الوطنية وقيم الرياضة والنادي الأهلي".