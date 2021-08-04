ماركا: تجديد عقد ميسي في خلال ساعات

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 18:21

كتب : عمر خالد

ليونيل ميسي أثناء رفع لقب كوبا أمريكا 2021

يأمل نادي برشلونة الإسباني في الإنتهاء من تجديد عقد قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو الأمر الذي قد يحدث في الساعات القليلة المقبلة.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة سينهي إجراءات تجديد عقد ميسي، وسيتم الإعلان عنه رسميا في خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خورخي ميسي وكيل اللاعب ووالده يخطط للسفر في الساعات المقبلة لكي يكون في برشلونة نهاية الأسبوع الحالي، للتواجد أثناء تجديد العقود.

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وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الطرفين، كان قد تم منذ 3 أسابيع، وأن الإعلان الرسمي في غضون ساعات قليلة.

ومن جانبه قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في وقت سابق: "كل شيء يمضي بشكل جيد بخصوص عقد ميسي".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "مع هذا السوق الاستثنائي علينا التحلي بالصبر والهدوء، هذا السوق شبيه بألعاب الأكروبات".

واستطرد "نحن نعمل بطريقة احترافية داخل النادي، ونحن سعداء بالطريقة التي نعمل بها في النادي".

يذكر أن نجم برشلونة ليونيل ميسي فاز بكأس كوبا أميركا مع منتخب بلاده بعد الفوز في المباراة النهائية أمام البرازيل.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن عقد ميسي سيكون لمدة 5 مواسم، موسمين منهم مع برشلونة والثلاثة الأخرين من الممكن أن يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها سيكون سفيرا للنادي الكتالوني.

وتسعى رابطة الليجا الإسبانية للحفاظ على البرغوث الأرجنتيني حتى لا يخرج خارج الدوري الإسباني، حيث تطمح في استمرار الحائز على 6 كرات ذهبية في حالة تجديد عقده مع الفريق للسنة الـ 18 في الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي برشلونة الدوري الإسباني
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