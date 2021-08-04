التشكيل – بيراميدز يهاجم بـ وادي وفاروق.. والمشاركة الأولى لصاعد الإسماعيلي

تحت قيادة نجم الإسماعيلي السابق عبد الله السعيد، يدخل بيراميدز مباراة الجولة 25 ضد الدراويش بتشكيل هجومي.

مدرب بيراميدز تاكيس جونياس، يعول على السعيد، مع إريك تراوري ومحمد فاروق ومحمود وادي للفوز على إيهاب جلال.

وأتى تشكيل بيراميدز، والذي لم يضم لاعبي المنتخب الأولمبي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود حمادة - إريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد فاروق

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: المهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنتوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس

أما الإسماعيلي، فيدفع إيهاب جلال بصانع الألعاب الشاب محمد عبد السميع للمرة الأولى، فيما يجلس فخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو على دكة البدلاء.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبد الله جمعة – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – حسين السيد

الوسط: محمد صادق – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد عادل – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي

الهجوم: شكري نجيب

البدلاء: محمد صبحي – مصطفى الزناري – عماد حمدي – محمد حسن – محمد بيومي – عمر الوحش – محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف – بينسون شيلونجو

بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 35 نقطة من نفس عدد المباريات.