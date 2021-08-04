بعد يورو وكورونا.. بنزيمة يعود أخيرا إلى ريال مدريد

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 17:18

كتب : أحمد أباظة

كريم بنزيمة - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

وصل الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إلى تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ بداية الفترة التحضيرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان من المفترض أن يعود بنزيمة بصورة أبكر بعد نهاية منافسات يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، والتي شهدت عودته للتمثيل الدولي بعد طول غياب بسبب اتهامه في فضيحة ابتزاز ماثيو فالبوينا الشهيرة.

عودة بنزيمة إلى صفوف الديوك لم تكن مخيبة على الصعيد الفردي ولكنها كانت محبطة للغاية على الصعيد الجماعي، حيث فشل بطل كأس العالم 2018 في اجتياز دور الـ16 وغادره على يد منتخب سويسرا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، في كبرى مفاجآت اليورو.

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ولكن ما زاد المتاعب في وجه المهاجم الفرنسي كان إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" وإجباره على الخضوع للعزل الصحي قبل مغادرة مدينة ليون.

بنهاية هذه المرحلة، عاد بنزيمة مرة أخرى وعانق مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي يجتمع معه للمرة الثانية في ريال مدريد، حيث سبق وقاد "دون كارلو" الميرينجي بين عامي 2013 و2015، محققا لقب دوري الأبطال العاشر في تاريخ النادي عام 2014.

ويستعد ريال مدريد لخوض موسم جديد وسط صورة غير واضحة في سوق الانتقالات حتى الآن، بحثا عن تعويض خيبة أمل الخروج بموسم خالي من الألقاب في 2020-2021.

حتى الآن تعاقد ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونخ الألماني، فيما انتهى عقد قائده سيرخيو راموس لينتقل إلى باريس سان جيرمان، كما توصل لاتفاق بشأن بيع مدافعه الفرنسي رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هدف الميرينجي الأبرز في سوق الانتقالات هو كيليان مبابي نجم باريس ومنتخب فرنسا، والذي ظهر على علاقة جيدة للغاية مع بنزيمة طوال فترة اليورو.

كريم بنزيمة ريال مدريد
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